更正:《美国FED焦点》芝加哥FED总裁埃文斯虽独持异见,但其观点开始获得认同

(最後一个小标下面有关埃文斯加入芝加哥联储的年份有误,更正为1991年)

路透芝加哥11月4日电---美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯本周是美联储会议上唯一的持异见者,但他的政策观点正开始在联储内部获得认同.

周三的投票,是2007年9月埃文斯执掌芝加哥联储以来首次公开反对主席贝南克.在埃文斯任职前不久,正值次级贷款市场倒塌引发了金融危机.

埃文斯在就任初期,就在美联储政策制定小组首次投票支持利率下调,从那时起,他的投票和言论均偏向温和立场.

失业率在9%上方居高不下,同时近期通胀上扬趋势不太可能持续,因此埃文斯在近几个月提高声音,成为美联储中支持进一步货币宽松政策的态度最为激进的官员.

10月时,他呼吁美联储投票维持低利率,直到失业率回落到7%下方,除非通胀率逼近3%的上限,并且如果这些政策无法帮助舒缓金融市场形势,那麽就进行新一轮的债券购买以推低借贷成本.

周三时,美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员投票决定维持现在已然极度宽松的货币政策,现年53岁的埃文斯是唯一投票反对该观点的官员.

"看来,当(埃文斯)在去年中期意识到美国经济并非处于正常恢复周期以及这对劳工市场的意义後,他的温和立场就坚固起来."摩根大通首席经济学家Michael Feroli称.他曾在FOMC会议结束前几小时出台的一份报告中,预计埃文斯将持反对意见.

"我绝对认为他的观点正受到关注...我预计委员会中将有更多人倾向选择他的政策方针."

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**埃文斯观点同获鹰鸽两派认可**

埃文斯提出加强政策与经济表现间联系的观点,同时赢得了从波士顿FED总裁罗森格伦到明尼亚波利斯FED总裁柯薛拉柯塔等温和派与强硬派官员的认可.柯薛拉柯塔曾对进一步放宽政策表示怀疑.

两派官员均表示赞成这一观点,当然,不一定是指具体细节.柯薛拉柯塔表示,采取这一方案将减少对未来美联储行动持不同意见的人数.

贝南克周三称,小组确实讨论过这个想法,并称之为替代美联储当前政策框架的"有趣备选".包括旧金山联储总裁威廉姆斯和克利夫兰联储总裁皮亚纳尔托在内的其他鸽派决策者,或许也会同意这个想法.皮亚纳尔托明年将拥有投票权.

但由于费城联储总裁普洛瑟等鹰派坚决反对,分析师预计该想法得到采纳之前还得有一番较量.

"贝南克在媒体发布会上称,他们在讨论更多沟通工具,但尚未做出任何决定,"意味着接下来几次会议上,我们将在某个时候看到沟通政策发生改变."Eaton Vance投资组合经理Eric Stein说道.

"我认为他们最终会达成妥协,发表有条件的通胀相关声明."

**十万火急**

曾担任南卡罗来纳州大学经济学教授的埃文斯于1991年加入芝加哥联储,他常常提出富有创见的政策想法.

他总是喜欢在演讲内容中加入复杂的公式,但也不乏幽默感:他最近一次演讲的幻灯片里有一个头发着火的小图示,暗示美联储找到解决高失业问题的办法是十万火急之事.

大约一年前,他开始宣扬一种比较深奥的通胀目标法,该央行可明确允许通胀暂时升高,以平衡有时通胀过低的情况.

其他委员对此不屑一顾,认为这可能让外界对美联储的抗通胀意图产生困惑.埃文斯已停止公开兜售这个想法.

他又在7月对记者称,对经济疲软只是暂时现象这一点越来越不确定,开始强调进一步放宽政策的理由.

自然而然的,他在8、9两月会议上对推出新举支撑经济表示了支持,并提出了新的沟通框架.

曾与埃文斯在芝加哥联储共同从事研究工作的堪萨斯大学教授Bob DeYoung称,埃文斯团队开发出的经济模型是他各种想法的动力.这些模型都显示通胀风险极低,其中包括芝加哥联储全国活动指数.

他说道:"埃文斯反对我一点都不吃惊,他的团队预计未来几年物价压力非常小."

DeYoung称,2003-2007年担任芝加哥联储研究部主管期间,埃文斯对团队开发的模型坚信不疑.

前圣路易斯联储总裁普尔(William Poole)称,与大部分美联储决策者意见相反,需要有"甘冒风险"的意愿.普尔担任联储时常常提出反对意见,是出了名的强硬派.

"我在这件事情与埃文斯看法不同,但他让我钦佩的一点是,他在试图更加具体的描绘出FOMC该在怎样的环境下开始撤出宽松货币政策."(完)