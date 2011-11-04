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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 13:11 BJT

《外汇动态》美元/泰铢受外资银行卖盘影响下跌,30.50附近料有支撑

0458GMT---美元/泰铢THB=TH下滑,受外资银行卖盘影响,但该货币对料将在30.50左右找到支撑.

美元/泰铢55日移动均线切入位在30.51,而且7-10月升势的50%费波纳奇回档位在30.47.

投资者还关注洪水的影响.

美元/泰铢下跌0.5%至30.61.(完)

--编译 杜明霞;审校 吴云凌

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