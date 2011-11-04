〔路透专访〕曼达林计划明年成立一只规模10亿欧元的私募股权基金

路透上海11月4日电---基于第一只基金的运营成功,有中国两大政策性银行支持的曼达林基金公司周五表示,计划明年发起成立其第二只私募股权投资基金,筹资规模为10亿欧元.

基金执行合伙人Alberto Forchielli在接受路透电话专访时指出,明年初曼达林二期基金将开始路演,计划在明年下半年完成第一阶段5亿欧元的筹资.

他说,新基金的投资区域将扩大至德国等欧洲地区及美国,为配合这个投资计划,曼达林准备在德国和美国波士顿成立办公室.

2007年底,曼达林一期基金最终募集3.28亿欧元,其投资聚焦在意大利和中国两个区域,投资了全球第三大混凝土机械生产商CIFA、意大利工业阀门部件生产商Gasket、化学原料药厂商Euticals等多个项目.

中国主要工程机械生产商--中联重科(1157.HK)(000157.SZ)2008年联合曼达林、高盛(GS.N)、弘毅投资等三家投资者,共同投资2.71亿欧元收购了CIFA公司100%股权.

曼达林基金是最大的中国-意大利私募股权投资基金,其主要投资者包括中国国家开发银行[CHDB.UL]及国家进出口银行及意大利第二大银行圣保罗银行(ISP.MI).基金公司总部在卢森堡注册,在意大利米兰和香港设有咨询公司,并在上海设立办事处.(完)