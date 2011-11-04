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市场报道 | 2011年 11月 4日 星期五 13:16 BJT

〔日本经济〕央行审议委员称必须对日圆升值的负面影响保持警惕

路透东京11月4日电---日本央行审议委员石田浩二对路透表示:

* 必须对日圆升值对经济的负面影响保持警惕.

* 在当前情况下日圆升值将令企业营收承压,或损及企业信心.

* 欧洲债务危机对日本经济构成巨大风险.

* 对未来货币政策没有既定方针,届时将选择最佳举措.

* 在被问及日本央行资产购买是否针对较长期券种时称,已每月买入1.8万亿日圆的长期日本公债.

* 对于若日圆继续升值,当局是否会再度干预不予置评.

* 若欧元区债务危机损及日本银行业日本央行将采取行动,但目前而言这种可能性较低. (完)

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