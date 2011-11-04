〔日本经济〕央行审议委员称必须对日圆升值的负面影响保持警惕

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京11月4日电---日本央行审议委员石田浩二对路透表示:
* 必须对日圆升值对经济的负面影响保持警惕.
* 在当前情况下日圆升值将令企业营收承压,或损及企业信心.
* 欧洲债务危机对日本经济构成巨大风险.
* 对未来货币政策没有既定方针,届时将选择最佳举措.
* 在被问及日本央行资产购买是否针对较长期券种时称,已每月买入1.8万亿日圆的长期日本公债.
* 对于若日圆继续升值,当局是否会再度干预不予置评.
* 若欧元区债务危机损及日本银行业日本央行将采取行动,但目前而言这种可能性较低. (完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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