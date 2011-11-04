〔澳新汇市〕澳元与新西兰元微跌,因澳洲央行下修经济增长预测

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼11月4日电---澳元与新西兰元周五小幅下跌,之前澳洲央行下修了经济增长预测,并警告称欧债危机是对该国经济最大的威胁.
投资者在希腊总理信任投票、美国非农就业数据公布和20国集团(G20)峰会得出结果之前保持警惕.
澳元兑美元AUD=D4自纽约尾盘的1.0413美元跌至1.0377,本周料下跌3%.重要支撑位在周四低点1.0203美元,阻力位在1.0450美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。