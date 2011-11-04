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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 13:14 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元微跌,因澳洲央行下修经济增长预测

路透惠灵顿/悉尼11月4日电---澳元与新西兰元周五小幅下跌,之前澳洲央行下修了经济增长预测,并警告称欧债危机是对该国经济最大的威胁.

投资者在希腊总理信任投票、美国非农就业数据公布和20国集团(G20)峰会得出结果之前保持警惕.

澳元兑美元AUD=D4自纽约尾盘的1.0413美元跌至1.0377,本周料下跌3%.重要支撑位在周四低点1.0203美元,阻力位在1.0450美元.

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