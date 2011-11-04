〔澳洲股市〕收涨2.6%并接近日高,收希腊政策转向和降息消息刺激

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月4日电---澳洲股市周五收涨2.6%,终结四日连跌且收在高点附近.此前希腊政策转向以及国内和欧元区降息,激励投资者重返风险资产.
交易商称,投资者对好于预期的美国就业数据做出反应,并押注周五公布的非农就业数据亦将超出预期.
澳股指标S&P/ASX200指数收涨109.3点至4,281.1,稍低于4,282点的盘中高位,今日展现的周五强势比较少见,因为没有出现周末前的大量获利卖盘.(完)
--编译 李春喜;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。