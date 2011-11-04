〔澳洲股市〕收涨2.6%并接近日高,收希腊政策转向和降息消息刺激

路透11月4日电---澳洲股市周五收涨2.6%,终结四日连跌且收在高点附近.此前希腊政策转向以及国内和欧元区降息,激励投资者重返风险资产.

交易商称,投资者对好于预期的美国就业数据做出反应,并押注周五公布的非农就业数据亦将超出预期.

澳股指标S&P/ASX200指数收涨109.3点至4,281.1,稍低于4,282点的盘中高位,今日展现的周五强势比较少见,因为没有出现周末前的大量获利卖盘.(完)