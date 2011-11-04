〔路透专访〕曼达林拟明年成立一只规模10亿欧元的私募基金(更新版)

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* 明年计划成立二期基金,规模10亿欧元

* 明年下半年完成第一阶段5亿欧元的融资

* 新基金扩大投资区域,在德国和美国设立办公室

作者 林琦/沈一鸣

路透上海11月4日电---基于第一只基金的运营成功及中国企业加快海外并购的大背景,有中国两大政策性银行支持的曼达林(Mandarin)基金公司,计划明年发起成立其第二只私募股权投资基金,筹资规模为10亿欧元.

该基金执行合伙人Alberto Forchielli周五在接受路透电话专访时指出,明年初曼达林二期基金将开始路演,计划在明年下半年完成第一阶段5亿欧元的筹资.

"目前很多公司在执行海外投资模式,因为人民币PE(私募股权投资)市场太拥挤了."他说,"现在有太多的钱,而IPO(首次公开发行)市场正在干涸,目前筹资的唯一方式就是海外投资模式."

曼达林的投资策略包括两种:一是收购欧洲公司,并通过後续收购或新增投资来协助在中国发展;其二是投资中国公司,协助其在欧洲市场的发展战略.

过去30年,中国已成为全球资金的投资热土.近几年中国资本亦开始投资海外,不过绝大多数投资于矿产资源和基础设施.

"(中国海外投资)已是不可逆转的趋势,中国正逐步融入全球经济."Forchielli称,曼达林基金将主要投资健康、精细化工、油气装备及时尚产业等,不会投资汽车等周期性行业.

2007年底,曼达林一期基金最终募集3.28亿欧元,其投资聚焦在意大利和中国两个区域,已投资全球第三大混凝土机械生产商CIFA、意大利工业阀门部件生产商Gasket、化学原料药厂商Euticals等多个项目.

曼达林基金是最大的中国-意大利私募股权投资基金,其主要投资者包括中国国家开发银行[CHDB.UL]及国家进出口银行及意大利第二大银行圣保罗银行(ISP.MI).该基金公司总部在卢森堡注册,在意大利米兰和香港设有咨询公司,并在上海设立办事处.

**欢迎更多投资者加入**

Forchielli还指出,一期基金的所有投资者都有意投资二期基金,当然,亦欢迎来自德国、法国、英国、荷兰及中东和美国的投资者加入.

据其介绍,新基金的投资区域将扩大至德国等欧洲地区及美国,为配合这个投资计划,曼达林准备在德国和美国波士顿成立办公室.

"我们要扩大投资范围,要投资德国.这样就需要做好两件事,其中一件就是找到好的德国投资者.如果好的德国投资者不接受你,那去德国就没意义了."他表示.

他并透露,到明年4月,曼达林一期将完成全部投资共14个项目.若按目前市场价值估算,其投资回报率约为一倍.其中有一个意大利的投资项目,近期将部分退出,可获得3.5倍的投资回报.

中国主要工程机械生产商--中联重科(1157.HK)(000157.SZ)2008年曾联合曼达林、高盛(GS.N)、弘毅投资等三家投资者,共同投资2.71亿欧元收购了CIFA公司100%股权.(完)