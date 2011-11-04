〔韩国股市〕收盘劲升3.1%,三星电子大涨逼近天价纪录

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔11月4日电---韩国股市周五收盘大涨,受科技股及炼油股升势拉振,此前希腊似乎准备放弃公投提案且欧洲央行宣布降息.
三星电子(005930.KS)收升3.9%,至1,005,000韩元,逼近今年1月末触及的纪录高位1,014,000韩元.
综合股价指数.KS11收高3.1%,至1,928.41点.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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