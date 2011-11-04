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市场报道 | 2011年 11月 4日 星期五 14:21 BJT

〔韩国股市〕收盘劲升3.1%,三星电子大涨逼近天价纪录

路透首尔11月4日电---韩国股市周五收盘大涨,受科技股及炼油股升势拉振,此前希腊似乎准备放弃公投提案且欧洲央行宣布降息.

三星电子(005930.KS)收升3.9%,至1,005,000韩元,逼近今年1月末触及的纪录高位1,014,000韩元.

综合股价指数.KS11收高3.1%,至1,928.41点.(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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