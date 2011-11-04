〔路透基点〕台湾志超科技发起12亿台币五年期贷款案--RLPC

路透香港11月4日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导,台湾志超科技股份有限公司正邀请银行参与12亿台币五年期贷款案.

此次融资是为资本支出和营运资本而发起.

今年5月时,志超科技与旗下子公司TPT International完成增额的14亿台币五年期联贷案.该联贷案原先目标金额为12亿台币,增额後A部分为6亿台币定期贷款,B部分为3.4亿台币循环信用贷款,C部分为1,680万美元循环贷款.台币部分贷款费率为商业本票次级市场90天利率加码85基点,美元部分为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码90基点.[ID:nCT0380032].

台湾合作金库商业银行为委托主办行及额度分配行.其他主办银行包括彰化银行、华南银行、台湾土地银行和台湾企银.

台湾银行、台湾工业银行和上海商业储蓄银行则为一般参贷行.(完)