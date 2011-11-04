〔路透基点〕台湾志超科技发起12亿台币五年期贷款案--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月4日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导,台湾志超科技股份有限公司正邀请银行参与12亿台币五年期贷款案.
此次融资是为资本支出和营运资本而发起.
今年5月时,志超科技与旗下子公司TPT International完成增额的14亿台币五年期联贷案.该联贷案原先目标金额为12亿台币,增额後A部分为6亿台币定期贷款,B部分为3.4亿台币循环信用贷款,C部分为1,680万美元循环贷款.台币部分贷款费率为商业本票次级市场90天利率加码85基点,美元部分为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码90基点.[ID:nCT0380032].
台湾合作金库商业银行为委托主办行及额度分配行.其他主办银行包括彰化银行、华南银行、台湾土地银行和台湾企银.
台湾银行、台湾工业银行和上海商业储蓄银行则为一般参贷行.(完)
--编译 洪曦;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。