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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 14:19 BJT

〔日本股市〕收涨近2%,因对希腊公投担忧缓解

路透东京11月4日电---日本股市日经指数周五收涨近2%,因希腊似乎准备放弃危及欧债危机救助方案的公投计划.不过受欧洲忧虑影响,日股周线仍然收低.

日经指数.N225收涨1.9%,报8,801.40点,本周下跌2.8%.东证股价指数.TOPX收涨1.8%至752.02点,本周下跌2.5%.(完)

--编译 李春喜;审校 李爽

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