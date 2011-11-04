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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 14:20 BJT

〔路透基点〕统一实业委托台湾银行安排25亿台币五年期融资--RLPC

路透香港11月4日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士指出,台湾统一实业公司已委托台湾银行安排一笔25亿台币的五年期融资.

资金将用于短期债务的再融资.这笔贷款案预计将在一周内启动.

2008年11月,统一实业及旗下的开曼统一实业控股公司获得一笔等值40亿台币的五年期定期贷款,包含针对前者的30亿台币定期贷款及针对後者的3,000万美元定期贷款.统一实业所支付利率为较一年期邮政储金利率加码35个基点,开曼统一实业支付利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码90个基点.(完)

--编译 隋芬;审校 丁琦

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