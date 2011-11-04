〔路透基点〕统一实业委托台湾银行安排25亿台币五年期融资--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月4日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士指出,台湾统一实业公司已委托台湾银行安排一笔25亿台币的五年期融资.
资金将用于短期债务的再融资.这笔贷款案预计将在一周内启动.
2008年11月,统一实业及旗下的开曼统一实业控股公司获得一笔等值40亿台币的五年期定期贷款,包含针对前者的30亿台币定期贷款及针对後者的3,000万美元定期贷款.统一实业所支付利率为较一年期邮政储金利率加码35个基点,开曼统一实业支付利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码90个基点.(完)
--编译 隋芬;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。