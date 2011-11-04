〔路透基点〕统一实业委托台湾银行安排25亿台币五年期融资--RLPC

2008年11月,统一实业及旗下的开曼统一实业控股公司获得一笔等值40亿台币的五年期定期贷款,包含针对前者的30亿台币定期贷款及针对後者的3,000万美元定期贷款.统一实业所支付利率为较一年期邮政储金利率加码35个基点,开曼统一实业支付利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码90个基点.(完)