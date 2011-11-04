版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 14:23 BJT

〔中国新债〕石河子国资公司下周三将发行7亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月4日电---中国石河子国有资产经营(集团)有限公司周五公告称,将于下周三(9日)在银行间债市

簿记建档发行7亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

=============================================================================================

石河子 13 7 12 11/9簿记建档 建设银行 AA- 11/10 11/11

国资公司

=============================================================================================(完)

参看详情,请点选上海清算所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐