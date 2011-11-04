力拓称中国经济料保持活力,需求仍然强劲

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼11月4日电---全球矿业巨擎力拓(RIO.AX) (RIO.L)周五试图消除人们对全球经济放缓、中国工业大宗商品需求疲软的担忧。中国是力拓在全球最大的市场，力拓称中国经济应该会保持活力。
力拓董事长杜立石(Jan Du Plessis)表示，中国的经济增长正在明显放缓，但即便发达经济体大幅修正，中国经济仍将保持相当活力。
杜立石在悉尼对商业领袖们表示：“尽管西方经济下滑前景无疑会影响到中国经济的放缓，但包括国内消费者需求在内的国内需求依然强劲。”
他表示，尽管人们担心中国银行业的风险，但总体债务水平依然可控。
“这也是为什麽我们力拓依然认为，即使经合组织(OECD)国家出现大幅修正，中国仍将保持相当活力。”（完）
--编译：靳怡雯;发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。