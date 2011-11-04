力拓称中国经济料保持活力,需求仍然强劲

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼11月4日电---全球矿业巨擎力拓(RIO.AX) (RIO.L)周五试图消除人们对全球经济放缓、中国工业大宗商品需求疲软的担忧。中国是力拓在全球最大的市场，力拓称中国经济应该会保持活力。

力拓董事长杜立石(Jan Du Plessis)表示，中国的经济增长正在明显放缓，但即便发达经济体大幅修正，中国经济仍将保持相当活力。

杜立石在悉尼对商业领袖们表示：“尽管西方经济下滑前景无疑会影响到中国经济的放缓，但包括国内消费者需求在内的国内需求依然强劲。”

他表示，尽管人们担心中国银行业的风险，但总体债务水平依然可控。

“这也是为什麽我们力拓依然认为，即使经合组织(OECD)国家出现大幅修正，中国仍将保持相当活力。”（完）