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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 14:37 BJT

〔中国新债〕农发行下周四将招标发行至多150亿元固息债,期限三年

路透上海11月4日电---中国农业发展银行公告称,将于下周四(10日)在银行间债市招标发行不超过150亿元人民币固息金融债,期限三年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为农发行今年第18期金融债,按年付息.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束後,发行人有权以数量招标的方式向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过67.8亿元的当期债券.

该期债首场投标时间为11月10日上午10:00-11:00,缴款日和起息日为11月17日,11月11日-11月17日为分销期,11月23日上市.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

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