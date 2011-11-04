〔欧股业绩〕德国商业银行第三季录亏,年度财测受希腊暴险亏损冲击

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透法兰克福11月4日电---德国第二大银行--德国商业银行所持希腊资产亏损7.98亿欧元(约合11.0亿美元),使得该行第三季录得营业亏损,且被迫放弃全年业绩目标.在欧元区市场动荡之际,德商一直在努力偿还政府救助.
德国商业银行第三季营业亏损8.55亿欧元,上年同期为获利1.16亿,路透预估该行亏损6.83亿.
截至9月30日,该行一级资本充足率为9.4%.
首席执行官Martin Blessing称,"我们继续致力于达到最初的获利目标--集团营业利润为40亿欧元,但是考虑到市场环境,我们明年可能不能完成此目标."(完)
--编译 田建华;审校 王洋
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