〔中国股市〕沪综指收升至逾两个月新高,累积涨幅已大短线料迎来调整

路透北京11月4日电---中国股市沪综指周五连续第四日收升,并创逾两个月收盘新高,受有色金属等板块走好带动.流动性宽裕推升大盘近期连续走高,但分析师表示,由于目前多方力量消耗已很大,短线大盘恐将迎来一定调整.

沪综指.SSEC收报2,528.294点,涨20.204点或0.81%,此前收盘高点为9月1日的2,556.042点.本周该股指累计上涨2.22%.今日A股成交额萎缩至997亿元,脱离昨日的近四个月新高.

山西证券分析师杜亮表示,近期国内资金市场流动性宽裕,是大盘连续反弹的主要原因.但未来走势则将取决于实体经济状况,以及欧债危机进展等外部市场因素.

"目前资金消耗量很大,後期若没有明确的利好刺激,市场短期料将会出现一定的调整."他并预计,下周股指将在2,450-2,550点区间宽幅震荡.

中国经济体制改革会副会长樊纲称,中国经济已基本实现"软着陆",明年将平稳增长,仍能保持8%甚至8.5%以上的增速.[ID:nCN1197022]

美国股市周四连涨第二天,因希腊可能放弃拟议的公投.欧洲央行稍早降息令投资者惊喜,此举暗示央行将采取更为激进的举措应对该地区成长放缓.[.NCN][NN/CN]

沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,772.8点,涨0.66%,成交量为256,370手.(完)