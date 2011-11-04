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市场报道 | 2011年 11月 4日 星期五 15:19 BJT

〔欧洲金融〕意大利已同意IMF/欧盟监督经济改革的进展--欧盟消息人士

路透法国戛纳11月4日电---一位欧盟资深消息人士周五表示,意大利已经同意国际货币基金组织(IMF)和欧盟监督其在养老金、就业和结构性改革方面的进展.这些改革是上周欧盟领导人一致达成的.

这位消息人士称,"我们需要确认意大利目标的可信度--就是说将能满足这些目标.我们决定让IMF使用其自身的手段来参与监督,意大利表示这可以接受."

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