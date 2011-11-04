〔欧洲金融〕意大利已同意IMF/欧盟监督经济改革的进展--欧盟消息人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法国戛纳11月4日电---一位欧盟资深消息人士周五表示,意大利已经同意国际货币基金组织(IMF)和欧盟监督其在养老金、就业和结构性改革方面的进展.这些改革是上周欧盟领导人一致达成的.
这位消息人士称,"我们需要确认意大利目标的可信度--就是说将能满足这些目标.我们决定让IMF使用其自身的手段来参与监督,意大利表示这可以接受."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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