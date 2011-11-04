〔日本债市〕公债价格清淡交投中上涨,静观希腊局势及美国就业数据

路透东京11月4日电---日本公债周五在清淡交投中走升,在希腊局势演变仍存变数,以及美国非农就业数据即将公布之际,市场人士对仓位调整持谨慎态度,令10年期公债收益率(殖利率)保持在1%以下.

新救援计划笔墨未干,希腊就突然提出对该计划举行全民公投,让全球金融市场本周稍早一阵恐慌.

希腊总理帕潘德里欧将于周五面临一场胜算不高的信任投票.他提出对人们寄予希望的新纾困计划举行全民公投,反而引火上身损兵折将. [ID:nCN1197004]