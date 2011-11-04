〔日本债市〕公债价格清淡交投中上涨,静观希腊局势及美国就业数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月4日电---日本公债周五在清淡交投中走升,在希腊局势演变仍存变数,以及美国非农就业数据即将公布之际,市场人士对仓位调整持谨慎态度,令10年期公债收益率(殖利率)保持在1%以下.
新救援计划笔墨未干,希腊就突然提出对该计划举行全民公投,让全球金融市场本周稍早一阵恐慌.
希腊总理帕潘德里欧将于周五面临一场胜算不高的信任投票.他提出对人们寄予希望的新纾困计划举行全民公投,反而引火上身损兵折将. [ID:nCN1197004]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。