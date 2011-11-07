纽约市长抨击示威者"公审"行为太离谱

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约11月3日电(记者 Mark Egan/Chris Francescani)---纽约市长彭博(Michael Bloomberg)周四抨击"占领华尔街"运动示威者，他对这场持续了七周的抗议活动似乎已经失去了耐心。
布隆伯格表示，在抗议者聚集的祖科蒂公园(Zuccotti Park)出现了性骚扰，可能还有强奸案。
布隆伯格表示："有报导称，当祖科蒂公园的人知道一些犯罪事实时，他们不去报警，反而是将肇事者围起来，这太令人不安了。"
布隆伯格说，公园里的人随後"指责他(她)，并将他(她)驱逐在外，放任他到城市的其他地方干一些事不关己的事"。
他说，这种"卑鄙离谱的"行为让"我们所有人都感到不那麽安全"。
一名来自"占领者"宿营地厨房的志愿者被控性骚扰了一名18岁的抗议者。布隆伯格表示，这名男子还涉嫌一桩强奸案。
纽约居民、政客和报纸媒体要求布隆伯格清理祖科蒂公园的呼声越来越高。他们抱怨宿营人群规模扩大引发了犯罪、性侵犯、毒品交易和各种纠纷。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9
* 五年债106/2殖利率连续第二日收高 * 交投清淡观望10年新债发行前交易 * 106/2殖利率明日区间料在0.83-0.87% 路透台北2月6日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一连续第二日收高 。交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未现踪，带动台债 气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐小幅开高，令观望气氛浓厚 。 他们并指出，市场预料106/4期新债将成为新一期的指标公债，令五年券106/2及10年券 105/11皆或多或少承受换券压力影响，加以终端买盘并未表态，增添明日106/4殖利率开高 的可能性，并关注稍晚美债表现也将左右台债后市。 〞没行情大家都不想做，养券就好了。〞一位大型银行交易员说。 另位大型券商交易员则称，虽然上日105/11殖利率收高至1.24%引发市场预期明日106/4 发行前交易开高的疑虑，但若该券开高于预期区间上缘1.25%将吸引买盘进场，反之开在区 间下缘则将有空方进场，推估主交投将在预期区间内盘旋。