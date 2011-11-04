《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为路透中文新闻为您整理的10月31日-11月4日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元CNY=CFXS当周被动跟随中间价升势,但幅度不大,并且即期汇价周中曾多次
触及当日的交易区间下限,因套利交易导致的境内购汇需求增加,且日本央行入场干预日元兑
美元升值後,引发美元大幅反弹.央行中间价在本周释放出明显强势的意图,其与即期汇价走
势间的偏离表现预计还将延续.[CNY/CN-PMF]
公开市场操作:
--中国宏观政策进行微调和预调的基调正逐步获确认.当周在资金面并不紧张的背景下,央行
仍净投放近千亿流动性,显示货币政策局部松绑的迹象,推测年内资金面或将逐渐呈现适度偏
宽的特征.
交易员并表示,鉴于公开市场年内到期资金逐渐减少,未来投放力度有限,央行可能12月前
後启动逆回购,保障银行体系对资金的需求;此外,考虑到央票发行收益率的变动往往是利率
调整指标,在货币政策短期内尚难全面转向的情况下,央票收益率或将维持目前水平.[CN/MMTCN]
债市:
--银行间债市当周先涨後稳.上半周市场对资金面及政策面预期良好,刺激买气.中长期券种,
高评级信用债及三年期央票表现抢眼.由于利好因素已在现券收益率中充分反映,下半周收益率
跌幅收窄.业内人士预测,下周收益率下行动力或逐步减弱.[CN/CN]
--票据转贴利率当周下跌连连.前期票据资产到期和信贷或在放松,为机构提供了更多的额度
空间;加之资金利率持续下行,票据供不应求,暖势不改.不过,近期转帖利率跌幅已不小,後期
虽然仍有望下探,但亦需政策走向的进一步确认. [CN/CPCN]
股市:
--沪综指.SSEC当周连续第二周上涨,受信贷宽松预期及市场流动性宽裕提振.不过分析人士
认为,由于目前多方力量消耗已很大,短线大盘恐将迎来一定调整,预计下周股指将在
2,450-2,550点区间宽幅震荡.[.SSCN]
期市:
--沪铜价格当周先抑後扬,先是希腊准备就欧债援助方案进行公投,导致全球金融市场重挫,不过
在舆论和欧洲诸国干预下,随後迹象显示希腊可能放弃这一打算.再加之欧洲央行周中宣布降息,
市场人气方从惊讶和悲观气氛中有所恢复.沪铜主要合约SCFc3周五收报59,360元,全周略涨
110元.[MET/LCN]
黄金:
--国内黄金价格当周先跌後涨.日本政府对外汇市场的干预导致美元反弹,并累及金价回调,但
市场情绪很快被欧债危机的不确定性和欧洲央行降息行为所牵引,避险买盘增加.国内主要
现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报359.50元人民币,全周小涨逾3元;期金主要合约SHAUM2
收报362.03元,涨4.1元.(完)
--整理 冉莹/周晓峰/曹巍浩/刘昕; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。