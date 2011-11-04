《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的10月31日-11月4日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元CNY=CFXS当周被动跟随中间价升势,但幅度不大,并且即期汇价周中曾多次

触及当日的交易区间下限,因套利交易导致的境内购汇需求增加,且日本央行入场干预日元兑

美元升值後,引发美元大幅反弹.央行中间价在本周释放出明显强势的意图,其与即期汇价走

势间的偏离表现预计还将延续.[CNY/CN-PMF]

公开市场操作:

--中国宏观政策进行微调和预调的基调正逐步获确认.当周在资金面并不紧张的背景下,央行

仍净投放近千亿流动性,显示货币政策局部松绑的迹象,推测年内资金面或将逐渐呈现适度偏

宽的特征.

交易员并表示,鉴于公开市场年内到期资金逐渐减少,未来投放力度有限,央行可能12月前

後启动逆回购,保障银行体系对资金的需求;此外,考虑到央票发行收益率的变动往往是利率

调整指标,在货币政策短期内尚难全面转向的情况下,央票收益率或将维持目前水平.[CN/MMTCN]

债市:

--银行间债市当周先涨後稳.上半周市场对资金面及政策面预期良好,刺激买气.中长期券种,

高评级信用债及三年期央票表现抢眼.由于利好因素已在现券收益率中充分反映,下半周收益率

跌幅收窄.业内人士预测,下周收益率下行动力或逐步减弱.[CN/CN]

--票据转贴利率当周下跌连连.前期票据资产到期和信贷或在放松,为机构提供了更多的额度

空间;加之资金利率持续下行,票据供不应求,暖势不改.不过,近期转帖利率跌幅已不小,後期

虽然仍有望下探,但亦需政策走向的进一步确认. [CN/CPCN]

股市:

--沪综指.SSEC当周连续第二周上涨,受信贷宽松预期及市场流动性宽裕提振.不过分析人士

认为,由于目前多方力量消耗已很大,短线大盘恐将迎来一定调整,预计下周股指将在

2,450-2,550点区间宽幅震荡.[.SSCN]

期市:

--沪铜价格当周先抑後扬,先是希腊准备就欧债援助方案进行公投,导致全球金融市场重挫,不过

在舆论和欧洲诸国干预下,随後迹象显示希腊可能放弃这一打算.再加之欧洲央行周中宣布降息,

市场人气方从惊讶和悲观气氛中有所恢复.沪铜主要合约SCFc3周五收报59,360元,全周略涨

110元.[MET/LCN]

黄金:

--国内黄金价格当周先跌後涨.日本政府对外汇市场的干预导致美元反弹,并累及金价回调,但

市场情绪很快被欧债危机的不确定性和欧洲央行降息行为所牵引,避险买盘增加.国内主要

现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报359.50元人民币,全周小涨逾3元;期金主要合约SHAUM2

收报362.03元,涨4.1元.(完)