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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 15:24 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超670亿韩元,结束连续两日卖超

路透首尔11月4日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超670亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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11月4日 67.0 461.9 -821.4

11月3日 -39.0 -175.8 458.4

11月2日 -350.6 268.2 198.8

11月1日 167.3 9.3 -15.8

10月31日 139.0 -271.4 247.7

10月28日 471.3 252.6 -667.9

10月27日 171.4 208.1 -508.8

10月26日 -95.9 49.5 -51.4

10月25日 394.6 -189.0 -178.9

10月24日 178.0 285.0 -736.8

10月21日 -264.1 210.6 26.3

10月20日 -113.4 5.5 90.6

10月19日 -31.4 -110.2 59.6

10月18日 145.9 230.7 212.3

10月17日 250.5 45.5 -359.3

10月14日 42.9 69.0 -102.1

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本月以来 -155.2 563.7 -179.9

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今年以来 -5,125.3 7,135.6 -195.5

------------------------------------------------- (完)

--编译 洪曦;审校 王丽鑫

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