〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶微涨,获利了结抛盘限制涨幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷11月4日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周五微涨,受油价走稳支撑,但获利了结抛盘限制涨幅.
TOCOM指标4月期胶<0#JRU:>小涨0.5日圆,结算价报每公斤293.5日圆(约合3.76美元)
交投最活络的上海1月期胶合约SNRF2涨1,600元人民币,收报每吨27,410元(约合4,315美元).
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。