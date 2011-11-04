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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 15:43 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶微涨,获利了结抛盘限制涨幅

路透曼谷11月4日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周五微涨,受油价走稳支撑,但获利了结抛盘限制涨幅.

TOCOM指标4月期胶<0#JRU:>小涨0.5日圆,结算价报每公斤293.5日圆(约合3.76美元)

交投最活络的上海1月期胶合约SNRF2涨1,600元人民币,收报每吨27,410元(约合4,315美元).

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