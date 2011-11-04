〔中国债市〕人民币利率互换延续跌势,利好预期反应充分下周有望企稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月4日电---中国人民币利率互换(IRS)周五跌势不止.市场对央行货币政策存在松绑预期,再加上近期流动性宽松,回购利率低位徘徊带动IRS持续回落,成交仍延续活跃的态势.
交易员并表示,目前IRS的水平已经基本反应了货币政策松绑,以及流动性偏宽的预期,下周有望企稳并渐入盘整走势.
"现在IRS的水平有点降得太低了,不是紧缩货币政策松绑的问题,是反应了货币政策宽松的预期了,应该差不多该止住了."上海一券商分析师指出.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周五 3.4120/3.5480 3.2358/3.3308 3.2750/3.3733 3.3767/3.4767 3.3560/3.6880
周四 3.4620/3.5960 3.3142/3.4008 3.3733/3.4650 3.4767/3.5800 3.4340/3.7720
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变动 -0.0500/-0.0480 -0.0784/-0.0700 -0.0983/-0.0917 -0.1000/-0.1033 -0.0780/-0.0840
注:以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。