〔中国债市〕人民币利率互换延续跌势,利好预期反应充分下周有望企稳

路透上海11月4日电---中国人民币利率互换(IRS)周五跌势不止.市场对央行货币政策存在松绑预期,再加上近期流动性宽松,回购利率低位徘徊带动IRS持续回落,成交仍延续活跃的态势.

交易员并表示,目前IRS的水平已经基本反应了货币政策松绑,以及流动性偏宽的预期,下周有望企稳并渐入盘整走势.

"现在IRS的水平有点降得太低了,不是紧缩货币政策松绑的问题,是反应了货币政策宽松的预期了,应该差不多该止住了."上海一券商分析师指出.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

-----------------------------------------------------------------------------------

周五 3.4120/3.5480 3.2358/3.3308 3.2750/3.3733 3.3767/3.4767 3.3560/3.6880

周四 3.4620/3.5960 3.3142/3.4008 3.3733/3.4650 3.4767/3.5800 3.4340/3.7720

------------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.0500/-0.0480 -0.0784/-0.0700 -0.0983/-0.0917 -0.1000/-0.1033 -0.0780/-0.0840

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)