〔欧股业绩〕RBS第三季业绩受会计收益扶助,料第四季形势艰难(更新版)

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路透伦敦11月4日电---苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)预计第四季的市场形势艰难,因全球各地的银行受累于欧洲债务危机.这家被部分国有化的银行并称,已对希腊的风险敞口作了更多冲减.

RBS周五表示,其第三季净利约为12亿英镑(19亿美元).RBS在2008年信贷危机期间接受了政府救助,目前英国政府持有该银行83%的股权.

与巴克莱(Barclays)(BARC.L)和摩根士丹利(MS.N)一样,RBS也受益于债务相关的会计收益,这助其利润提高23.6亿英镑,并帮助抵消了GBM投行部门获利下滑的不利影响.

不过,RBS表示,其在第三季对希腊的风险敞口再次提取了1.42亿英镑的减值损失.

"RBS第三季业绩表明,2008年以来我们致力加强的公司实力和抗冲击能力出现改善,"RBS执行长Stephen Hester在声明中称.

"这也凸显出银行业乃至各经济体所面临的外部压力,这使得复苏之路比预期的更长也更艰难,"他表示.(完)