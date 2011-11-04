〔欧股业绩〕RBS第三季业绩受会计收益扶助,料第四季形势艰难(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
路透伦敦11月4日电---苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)预计第四季的市场形势艰难,因全球各地的银行受累于欧洲债务危机.这家被部分国有化的银行并称,已对希腊的风险敞口作了更多冲减.
RBS周五表示,其第三季净利约为12亿英镑(19亿美元).RBS在2008年信贷危机期间接受了政府救助,目前英国政府持有该银行83%的股权.
与巴克莱(Barclays)(BARC.L)和摩根士丹利(MS.N)一样,RBS也受益于债务相关的会计收益,这助其利润提高23.6亿英镑,并帮助抵消了GBM投行部门获利下滑的不利影响.
不过,RBS表示,其在第三季对希腊的风险敞口再次提取了1.42亿英镑的减值损失.
"RBS第三季业绩表明,2008年以来我们致力加强的公司实力和抗冲击能力出现改善,"RBS执行长Stephen Hester在声明中称.
"这也凸显出银行业乃至各经济体所面临的外部压力,这使得复苏之路比预期的更长也更艰难,"他表示.(完)
--编译 丁琦;审校 白云
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