〔中国票据市场〕转贴利率延续下探之势,更大行情有待政策进一步确认

路透北京11月4日电---中国票据市场转贴利率周五延续下探之势.市场人士表示,政策放松的预期持续支撑票据市场表现;但近期转帖利率跌幅已不小,後期虽仍有望下探,但亦需政策走向的进一步确认.

"(转帖利率)缓慢下行,...市场预期信贷政策要放松,像温州那边,最近额度感觉就会好一些."浙江省一银行交易员称.

他并指出,信贷政策的放松只可见局部迹象,尚未"全面放松",其视野中大多数机构还是会面临信贷额度的羁绊;票据市场更大的行情,有待政策进一步确认.

浙江另一银行交易员亦称,近期转帖利率下行幅度已大,虽下周料能延续暖势,但幅度仍有待宏观政策放松路径进一步明朗.

中国证券报本周援引银行业人士透露,截至10月27日,中国四大国有银行10月新增贷款规模约为1,400多亿元人民币.货币政策微调背景下,预计全年新增贷款将在7.5万亿元左右.这意味着,四季度信贷政策有望保持相对宽松.[ID:nCN1191356]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 9.8520/9.2244 10.3805/9.7867 11.5550/10.7000

上日 9.9168/9.3222 10.4477/9.8387 11.5550/10.7000

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变动 -6.48bp/-9.78bp -6.72bp/-5.20bp 0bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价走平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3443%,较上日走平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.2002/3.1282 3.2959/3.2349

上日 3.2262/3.1582 3.3177/3.2607

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)