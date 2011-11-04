〔中国票据市场〕转贴利率延续下探之势,更大行情有待政策进一步确认

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月4日电---中国票据市场转贴利率周五延续下探之势.市场人士表示,政策放松的预期持续支撑票据市场表现;但近期转帖利率跌幅已不小,後期虽仍有望下探,但亦需政策走向的进一步确认.
"(转帖利率)缓慢下行,...市场预期信贷政策要放松,像温州那边,最近额度感觉就会好一些."浙江省一银行交易员称.
他并指出,信贷政策的放松只可见局部迹象,尚未"全面放松",其视野中大多数机构还是会面临信贷额度的羁绊;票据市场更大的行情,有待政策进一步确认.
浙江另一银行交易员亦称,近期转帖利率下行幅度已大,虽下周料能延续暖势,但幅度仍有待宏观政策放松路径进一步明朗.
中国证券报本周援引银行业人士透露,截至10月27日,中国四大国有银行10月新增贷款规模约为1,400多亿元人民币.货币政策微调背景下,预计全年新增贷款将在7.5万亿元左右.这意味着,四季度信贷政策有望保持相对宽松.[ID:nCN1191356]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 9.8520/9.2244 10.3805/9.7867 11.5550/10.7000
上日 9.9168/9.3222 10.4477/9.8387 11.5550/10.7000
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变动 -6.48bp/-9.78bp -6.72bp/-5.20bp 0bp/0bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价走平**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3443%,较上日走平.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.2002/3.1282 3.2959/3.2349
上日 3.2262/3.1582 3.3177/3.2607
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。