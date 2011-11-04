〔新兴汇市〕多数亚洲新兴货币走高,但本周料录得跌幅

路透新加坡11月4日电---韩国韩元和多数亚洲新兴货币周五上涨,因市场预期希腊或会避免无序违约.但这些货币本周料录得跌幅,因投资者出于对欧元区危机的担忧,不愿买入上述货币.

希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)已同意,若周五稍晚的信任投票获得所属政党支持,他将下台,让位给协议好的联合政府,希腊针对欧盟纾困案达成政治共识的希望因而增温.[ID:nCN1197004]