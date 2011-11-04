〔新兴汇市〕多数亚洲新兴货币走高,但本周料录得跌幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月4日电---韩国韩元和多数亚洲新兴货币周五上涨,因市场预期希腊或会避免无序违约.但这些货币本周料录得跌幅,因投资者出于对欧元区危机的担忧,不愿买入上述货币.
希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)已同意,若周五稍晚的信任投票获得所属政党支持,他将下台,让位给协议好的联合政府,希腊针对欧盟纾困案达成政治共识的希望因而增温.[ID:nCN1197004]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。