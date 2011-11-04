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债券 | 2011年 11月 4日 星期五 16:48 BJT

〔欧洲金融〕意大利愿意遵守上月底对欧盟的承诺,接受IMF监督其改革

路透法国戛纳11月4日电---意大利官员周五表示,他们愿意遵守10月27日向欧盟作出的承诺,接受国际货币基金组织(IMF)监督其改革,但否认意大利单独受到特殊对待.

"我们否认有IMF监督意大利这样一份协议,整个欧元区都面临这种压力,包括意大利和西班牙.若就10月27日欧元集团结论而言,意大利愿意徵求IMF的建议,"一位消息人士表示.(完)

--编译 李爽; 审校 王丽鑫

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