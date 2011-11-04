〔外汇期权〕隐含波动率全线小跌,市场等待美国数据和希腊进展--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR伦敦11月4日电---周五的市场以淡静市况开局,现汇市场区间波动,投资者等待稍後公布的美国非农就业数据,隔夜各货币对隐含波动率均稍有下降.
美元/日圆一周期隐含波动率报9.75%,一个月期波动率在9.5%(本周下跌1.0%).一个月期/delta为0.25的美元/日圆期权风险逆转指标(RR)升至0.4%,偏向于日圆买权,周一日本当局干预汇市後曾为0.1%.
一个月期欧元/日圆隐含波动率从本周中期的高位17.5%回落至16.4%.
一个月期澳元/美元隐含波动率今日在亚洲时段报17.6%,昨日创下19.75%的高位,反映出风险偏好改善以及现汇价格走坚(澳元现汇价从1.0200美元附近升至1.0400美元).一个月期隐含波动率从上周五的14.5%回撤低点上涨了逾5.0%.一年期价平期权隐含波动率从17.5%降至17.0%.
欧元/美元隐含波动率下降,现汇价格今日围绕到期的期权行权价1.3800波动,不过即将公布的美国非农就业数据以及希腊政府信任投票将限制波动率的跌幅.一个月价平期权隐含波动率测试周三底部15.5%下方,昨日报16.25%,但仍远高于上周五的回撤低点13.25%.一个月期风险逆转指标从3.8%降至3.7%,偏向欧元卖权,此前在一周的时间内上涨了近1.0%(9月中旬曾创下纪录高位4.0%,偏向欧元卖权).
--编译 王洋; 审校 吴云凌
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。