版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 16:55 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元上涨,因受希腊可能放弃全民公决的希望助推

路透首尔11月4日电---韩元兑美元周五上涨,受助于希腊可能放弃对欧洲救助计划进行全民公决的希望,此前全民公决在希腊政府内部受到严重抵触.

韩元/美元KRW=KFTC周五收在1,110.7,略低于盘中高位1,110.0,且较周四收盘位1,129.9高出逾1.7%.

"希腊公决所带来的担忧缓解,市场因此收回多数跌幅,但20国集团(G20)峰会和美国关键就业数据公布前,投资者仍作壁上观,这令韩元进一步涨幅受限."一本地银行人士称.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐