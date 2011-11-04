〔韩国汇市〕韩元兑美元上涨,因受希腊可能放弃全民公决的希望助推

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月4日电---韩元兑美元周五上涨,受助于希腊可能放弃对欧洲救助计划进行全民公决的希望,此前全民公决在希腊政府内部受到严重抵触.
韩元/美元KRW=KFTC周五收在1,110.7,略低于盘中高位1,110.0,且较周四收盘位1,129.9高出逾1.7%.
"希腊公决所带来的担忧缓解,市场因此收回多数跌幅,但20国集团(G20)峰会和美国关键就业数据公布前,投资者仍作壁上观,这令韩元进一步涨幅受限."一本地银行人士称.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。