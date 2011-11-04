〔中国债市〕现券收益率持续小跌,下周下行动力或逐步减弱

路透上海11月4日电---中国银行间债市周五现券收益率持续小跌,但市场追涨热情减弱.下周一例行存款准备金缴款对于流动性影响未明朗,机构态度稍显谨慎.预计下周现券收益率虽仍有下跌空间,但幅度料逐渐收窄.

交易员指出,受放松信贷预期提振,近期现券收益率下行明显,但由于该利好已在市场中充分反应,估计後市跌幅会越来越小.

"现在的收益率已经包含了种种利好因素了,所以没有新的刺激因素,(收益率)下行动力将减弱."上海一银行交易员称.

北京一交易员指出,今日早盘现券收益率走低後,午後呈现平稳走势,由于清算头寸等因素,正常情况下,交易员会在每周五上午完成交易.

中国银行间市场周五回购利率CNREPO=CFXS呈现较为稳定的盘整走势.经过近日的持续走低,且下周一银行将上缴存款准备金,机构谨慎心态渐趋升温,助回购利率整体走稳,并预计近期将进入较为稳定的波动区间.[ID:nCN1197582]

剩馀期限不到一个月的国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.10元,对应收益率2.7046%,成交额为138亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.1020 3.5003

上日 3.1054 3.4022

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.6255/3.5515

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.1432/3.0762

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.7689/3.7029 (完)

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