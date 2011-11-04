〔中国债市〕交易所信用债收益率继续下探,因债市总体势头持续向好

路透上海11月4日电---中国证券交易所市场信用债收益率本周继续下探,因居民消费价格指数(CPI)下行趋势基本确定,而且中央明确释出政策微调信号,支撑债市总体走势持续向好.

华南一券商固定收益分析师称,这周交易所信用债价格"反弹不少,主要是债券的大环境不错."

他并认为,通胀压力的减弱,以及政府对政策预调、微调的表态,令市场对未来货币政策产生放松预期.债市"整体会持续走好".不过在前期地方融资平台等问题引发的信用风险忧虑未能完全消除的情况下,相对看好高评级债券的未来走势.

剩馀期限近4.9年的08江铜债CN126018=SS周五收报82.35元人民币,对应收益率5.19%;上周五该债收报81.2元,对应收益率5.4835%.

中国国务院上周六召开常务会议,重申要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,同时明确指出要坚定不移地搞好房地产调控.[ID:nCN1184592]

中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,9月CPI同比涨幅回落至6.1%,增幅为四个月来最小,7月CPI涨幅则创37个月新高至6.5%.

路透综合21家机构预测中值结果显示,10月国内居民消费价格(CPI)同比涨幅降至5.5%,环比涨幅则大降至0.1%;工业生产者出厂价格(PPI)同比涨幅亦回落至5.7%,上月为6.5%.[ID:nCN1195996]

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 145.7775 +0.3821 145.8151 145.2488

上证公司债指数.SSEEBI 129.2184 +0.2156 129.2854 128.8105

上证分离债指数.SSEDCBI 129.9290 +0.8111 130.3203 128.8117

上证国债指数.SSEBI 130.3735 +0.1643 130.4135 130.2316

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深证企债指数.SZCBI 124.0010 +0.2000 124.0620 123.6250

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