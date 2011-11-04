〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元和美元下跌,受瑞士央行官员讲话影响

路透苏黎世11月4日电---瑞郎兑欧元和美元周五走弱,因瑞士央行理事丹亭(Jean-Pierre Danthine)前一夜表示,如果通缩风险加剧,经济前景更加不明朗,瑞士央行将采取除设定瑞郎汇率上限之外的措施保护瑞士经济.[ID:nCN1197548]

自9月6日瑞士央行为瑞郎/欧元设定1.20的最高目标汇价之後,瑞郎兑欧元一直处于区间波动走势.而欧元兑美元则处于下行态势,因欧元区债务危机挥之不去.