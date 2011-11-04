〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元和美元下跌,受瑞士央行官员讲话影响

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透苏黎世11月4日电---瑞郎兑欧元和美元周五走弱,因瑞士央行理事丹亭(Jean-Pierre Danthine)前一夜表示,如果通缩风险加剧,经济前景更加不明朗,瑞士央行将采取除设定瑞郎汇率上限之外的措施保护瑞士经济.[ID:nCN1197548]
自9月6日瑞士央行为瑞郎/欧元设定1.20的最高目标汇价之後,瑞郎兑欧元一直处于区间波动走势.而欧元兑美元则处于下行态势,因欧元区债务危机挥之不去.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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