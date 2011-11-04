〔G20会议〕G20国家承诺加快行动,提高汇率灵活性--草案

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法国戛纳11月4日电---根据法国戛纳G20峰会行动计划草案:
* 美国承诺及时出台短期举措,促进经济持续复苏
* 巴西、中国和德国同意允许财政自动稳定器发挥作用,并促进内需
* 具有顺差的新兴市场经济体承诺向内需带动的经济增长方向迈进
* G20承诺"加速向市场决定的汇率体系发展"
* G20欢迎"中国提高汇率灵活性的决心"
* 汇率无序波动可能会对经济与金融稳定产生负面影响
* G20称IMF必须拥有足够的资源来履行系统性责任,草案未给出细节
* G20的执行计划列出了具体国家减赤和债务稳定的承诺
* 拥有大额经常帐盈馀且民间需求疲弱的国家将在全球经济恢复平衡中发挥重要作用
* 德国将促进民间消费和投资,并增强内需
* 中国将提高汇率灵活性
* 中国将促进内需,调整经济增长模式
* 草案重申反对保护主义的承诺,未提及完成多哈回合贸易谈判的问题.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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