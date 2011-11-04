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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 17:00 BJT

〔新债招标〕中国铁建50亿元一年期短期融资券,票面利率5.55%--路透数据

路透上海11月4日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)周五簿记

建档的50亿元人民币一年期短期融资券,票面利率为5.55%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中国铁建 150 50 12 *5.55% 工商银行 AAA 11/7 11/8

(601186.SS)(1186.HK) 中国银行

=============================================================================================(完)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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