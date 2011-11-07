中国驳斥美国所谓的网络间谍指控

中国加强对银行等机构检查 严厉打击外汇违法违规--外管局官员
路透北京2月6日 - 中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月4日电---中国周五驳斥了美国一份关于中国进行网络间谍活动的报告，称这种说法是"不负责任的"，否认中国通过网络间谍行为窃取美国贸易和技术机密的说法。
美国国家反间谍执行局周四提交国会的报告称，中国和俄罗斯正利用网络间谍活动窃取美国贸易和技术机密，以支持其自身经济发展，这对美国的发展和安全构成了威胁。
电脑网络上敏感的信息和研究成果数量巨大，国外入侵者可以很快速、低风险地收集大量数据，却难以被发现。
报告并称，国外情报机构、公司和个人加大力量，窃取美国投入巨资开发的科技成果。
中国外交部发言人洪磊驳斥了这份报告，并重申了中国政府的立场。
洪磊在例行记者会上指出："网络攻击具有跨国性和匿名性等特点，在未经彻底调查、没有确凿证据的情况下对攻击源作出推断，是不专业和不负责任的。"
他还表示，"希望国际社会能够摒弃成见，与中方共同努力，维护网络安全。"（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透北京2月6日 - 中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。