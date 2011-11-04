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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 17:32 BJT

〔日股业绩〕尼康下调年度获利预估,因受泰国洪水和日圆升值冲击

路透东京11月4日电---日本尼康(Nikon)(7731.T)将年度营业利润预估下调22%,降至低于市场预期水准,因泰国洪水冲击其一主要相机工厂,且日圆升值.这打碎了其年度营收创纪录的希望.

泰国50年来最严重洪灾淹没了相机制造设备,尽管计划12月在其他站点开工来试图满足年底需求,但料仍会令利润缩水250亿日圆(约合3.2亿美元)

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