〔日股业绩〕尼康下调年度获利预估,因受泰国洪水和日圆升值冲击

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京11月4日电---日本尼康(Nikon)(7731.T)将年度营业利润预估下调22%,降至低于市场预期水准,因泰国洪水冲击其一主要相机工厂,且日圆升值.这打碎了其年度营收创纪录的希望.
泰国50年来最严重洪灾淹没了相机制造设备,尽管计划12月在其他站点开工来试图满足年底需求,但料仍会令利润缩水250亿日圆(约合3.2亿美元)
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。