〔中国汇市〕人民币兑美元随中间价收创汇改新高,自交易区间下限反弹(更新版)

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* 人民币兑美元跟随中间价收创汇改来新高

* 盘中购汇需求一度令人民币再触交易区间下限

* 部分银行午後售出美元,提供流动性

路透上海11月4日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周五收盘创汇改以来新高,跟随屡创新高的中间价走势.不过盘中在购汇需求压力下,美元流动性时有不足,曾一度导致即期汇价触及交易区间下限.

恒生银行(中国)高级交易员田晓鸣表示,近期客盘购汇需求很大,但结汇很少,所以当大家都在平盘的时候,市场上的流动性可能就不够用了,这时候央行如果没有出来提供流动性,市场就会停滞.

不过,北京一银行交易员指出,午後盘中,有部分银行高价位售出美元,缓解了美元流动性紧张局面,从而令人民币即期汇价脱离交易区间下限,并创出汇改以来盘中及收盘新高.

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针对下周市场,该交易员认为,中间价进一步走高可能性较大,而美元流动性匮乏问题也难以短期缓解.

"因为首先美元没有什麽利好的消息,所以美指应该不会大幅反弹,人行这些天一直在压(美元兑人民币)中间价,所以没什麽原因可以出现反向,"该交易员称.

按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3481元为今日人民币兑美元交易区间下限.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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*6.3392 *6.3370 6.3481 *6.3165 6.3198 6.3514

注:*表示创2005年汇改以来新高

香港的离岸人民币与国内汇价存在套利空间,机构可在国内市场买入美元再到香港市场抛出以套利,也是近期购汇盘无视屡创新高的中间价而始终保持旺盛的重要原因之一.

以下为北京时间17:15,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3555/85 6.3570

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3825/15 6.3905

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水135点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3257元.

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