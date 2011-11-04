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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 17:31 BJT

〔中港股市〕恒指扳回本周失地收涨3.1%,内地股市延续强势提振中资股

* 恒生指数大部分扳回本周失地,全周仅小跌0.9%

* 沪综指上涨0.8%,触及两个月高位

* 中国人寿在香港市场大涨7.3%,对A股表现敏感的股票走强

* 炼油类股上涨,有消息称炼油商未来或可自行调价

路透香港11月4日电---香港股市周五反弹收高3.1%,几乎全数收复本周失地,受中资个股走强推动,中资保险股领涨,能源和原材料等周期性板块亦有不俗表现.

上证综指.SSEC延续上月末从两年半低点开始的反弹,因市场对中国股市出现年底涨升行情的乐观情绪升温.沪综指周五上涨0.8%,本周累计涨2.2%.

香港市场方面,对内地股市最为敏感的板块表现较强,例如持有投资基金和券商股份的保险公司.

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