〔中港股市〕恒指扳回本周失地收涨3.1%,内地股市延续强势提振中资股

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒生指数大部分扳回本周失地,全周仅小跌0.9%
* 沪综指上涨0.8%,触及两个月高位
* 中国人寿在香港市场大涨7.3%,对A股表现敏感的股票走强
* 炼油类股上涨,有消息称炼油商未来或可自行调价
路透香港11月4日电---香港股市周五反弹收高3.1%,几乎全数收复本周失地,受中资个股走强推动,中资保险股领涨,能源和原材料等周期性板块亦有不俗表现.
上证综指.SSEC延续上月末从两年半低点开始的反弹,因市场对中国股市出现年底涨升行情的乐观情绪升温.沪综指周五上涨0.8%,本周累计涨2.2%.
香港市场方面,对内地股市最为敏感的板块表现较强,例如持有投资基金和券商股份的保险公司.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。