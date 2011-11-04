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市场报道 | 2011年 11月 4日 星期五 17:33 BJT

《外汇动态》摩根士丹利作多美元/瑞郎,目标上看0.95瑞郎

0917GMT---摩根士丹利持有美元/瑞郎多头部位,认为希腊发生"最糟情况"的机率已消退,而且美元/瑞郎上日已下跌.该行在0.88瑞郎水平入市,目标上看0.95,停损点设于0.8730.(完)

--编译 沈以文;审校 田建华

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