(重温稿)〔台湾货币市场〕短率大致持平,提存期初市场资金水位宽裕

* 短率期初持平

* 资金宽裕

* 364天期存单加权平均利率0.96%低于预期

记者 高洁如

路透台北11月4日电---台湾银行间短期利率周五大致持平上日.提存期初调度弹性大增,资金相当宽松,不过在标完一年期存单之後,午後央行再委托大型银行入场收受隔夜资金,希望可以平稳市场资金水位.整体而言期初短率较上日变化不大.

台湾央行午间标售364天期定期存单,加权平均得标利率在0.96%,较市场预期为低,也较上次的0.984%再低了2.4基点,交易人士称,高标落于0.978%.[ID:nCT0416308]

交易人士表示,央行在上午标售前刻意维持异常宽松的环境,但标售完之後还是委托了大型银行进场收入隔夜资金.部分银行疑虑央行冲销市场资金的态度是否转变,但目前为止央行平稳市场资金的情况并应不致改变.展望下周,交易人士认为,短率应可在此水位游移,波动机会不大.

"虽然这一周央行让资金很宽松,但这是因为今天标存单的因素,我想央行的冲销态度应该没有什麽变化,大概下周会维持平稳的做法,"一票券商交易人士表示.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.397%,上日在0.396%;区间为0.299-0.76%,上日也在0.299-0.76%.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.80%,上日在0.40-0.80%.

**短票利率低位再现**

票券商方面,交易员表示,资金异常宽松之下,有不少银行入场买票,只不过短票的金额还是不高,让利率再向低位靠拢.

30天内短票银行间今日主要成交利率落在0.85-0.86%,上日在0.86%.

今日是新提存期开始,央行今日共发行1,204亿台币存单,相较存单到期金额1,327亿,存单发行馀额减少123亿.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期总额为1兆(万亿)1,645.5亿台币,分别是周一5,896亿,周二2,112.5亿,周三250亿,周四736亿以及周五3,069亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周五当日超额准备为167亿台币,至周日累计超额准备为501亿台币,加计前期1%的超额准备为1,950亿台币.

**公债RP利率持平**

台湾债市同业附买回(RP)利率周五持平.今日虽有350亿台币公债交割,但整体资金状况并未趋紧,只是有些分配不均,缺钱者要花点时间才能顺利调度.

资金调度人士指出,本期交割公债由银行和寿险拿下大多筹码,盘初见部份寿险及投信赎回资金,但量并不多,加上月初资金回流还算平稳,进出相抵使得冲击有限.但有交易商称,仍见到部分较小规模的券商在场上找钱.

另外,今日也有永丰银行金融债交割,金额为32亿台币.

展望下周,交易商表示,目前市场资金供应状况平稳,加上下周央行存单到期量不少,尽管有两档债券即将交割,但金额不大,料可维持平稳偏松的气氛.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,同于上日.

交易商统计,下周市场紧缩因子如下:周一(7日)有南亚(1303.TW)塑胶公司债交割,金额40亿台币;周四(10日)则有35亿的远东商银金融债交割.(完)