中国敦促伊朗在核计划上显示灵活性

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月4日电---中国周五敦促伊朗在核计划问题上显示灵活性，并警告称，使用武力解决问题不符合中东地区的利益。

当前，美国、英国和法国加大了对伊朗方面的压力。国际原子能机构下周将发布伊核问题最新报告，其中将大量披露伊核计划军用层面的情报。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，中国不赞成中东地区任何国家发展核武器。

他表示，"国际原子能机构应秉持公正、客观的立场，积极致力于与伊方通过合作澄清有关问题。伊朗方面也要显示灵活和诚意，与机构进行认真合作。"

美国和以色列均多次暗示，可能采用武力解决伊朗的核设施。这引发伊朗发出了强烈报复的威胁。

洪磊表示："中方坚决反对在国际事务中使用武力或以武力相威胁。当前，避免中东地区安全形势出现新的动荡尤其重要。"

他表示，中方将为和平解决伊核问题的外交努力发挥"建设性作用"。（完）