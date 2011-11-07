中国敦促伊朗在核计划上显示灵活性

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月4日电---中国周五敦促伊朗在核计划问题上显示灵活性，并警告称，使用武力解决问题不符合中东地区的利益。
当前，美国、英国和法国加大了对伊朗方面的压力。国际原子能机构下周将发布伊核问题最新报告，其中将大量披露伊核计划军用层面的情报。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，中国不赞成中东地区任何国家发展核武器。
他表示，"国际原子能机构应秉持公正、客观的立场，积极致力于与伊方通过合作澄清有关问题。伊朗方面也要显示灵活和诚意，与机构进行认真合作。"
美国和以色列均多次暗示，可能采用武力解决伊朗的核设施。这引发伊朗发出了强烈报复的威胁。
洪磊表示："中方坚决反对在国际事务中使用武力或以武力相威胁。当前，避免中东地区安全形势出现新的动荡尤其重要。"
他表示，中方将为和平解决伊核问题的外交努力发挥"建设性作用"。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9