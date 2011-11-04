〔欧洲汇市〕英镑兑美元下跌,受企业卖盘和对经济担忧的打压

路透伦敦11月4日电---周五英镑下跌,回吐部分昨日欧洲央行意外降息後兑欧元录得的涨幅.交易商指称有企业对英镑的卖兴.

分析师称,英镑可能受其他市场走势推动,市场参与者不愿在今日稍晚美国非农就业数据公布前持有大规模仓位,不过对英国经济脆弱性的担忧,将继续打压英镑.

英镑兑美元GBP=D4跌0.3%至1.6012美元,交易商称是因企业在1.60美元之上卖出英镑所致.这令英镑持于1.6023美元的100日移动均线之下.