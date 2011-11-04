〔欧洲汇市〕英镑兑美元下跌,受企业卖盘和对经济担忧的打压

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦11月4日电---周五英镑下跌,回吐部分昨日欧洲央行意外降息後兑欧元录得的涨幅.交易商指称有企业对英镑的卖兴.
分析师称,英镑可能受其他市场走势推动,市场参与者不愿在今日稍晚美国非农就业数据公布前持有大规模仓位,不过对英国经济脆弱性的担忧,将继续打压英镑.
英镑兑美元GBP=D4跌0.3%至1.6012美元,交易商称是因企业在1.60美元之上卖出英镑所致.这令英镑持于1.6023美元的100日移动均线之下.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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