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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 18:24 BJT

〔亚洲橡胶〕11月4日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月4日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

11月 287.5 6 284.0 1

12月 288.5 24 288.3 4

1月 289.2 27 N.a. N.a.

2月 290.6 78 290.2 26

3月 292.1 1549 292.0 893

4月 293.5 8154 292.6 1205

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 洪曦;审校 白云

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