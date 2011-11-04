〔马来西亚期市〕棕榈油期货攀升至近七周高位,因欧债危机有望缓解

路透吉隆坡11月4日电---马来西亚棕榈油期货周五在周末长假前攀升至近七周高位,受风险偏好改善提振,此前希腊表示会放弃对其救助计划进行公投.

有关雨季期间拉尼娜(反圣婴,La Nina)天气现象将带来更多降雨的忧虑,亦对价格构成支撑.

在下周该行业的相关数据公布之前,市场人士在回补空仓.将要公布的数据包括马来西亚棕榈油局(MPOB)的10月生产和库存数据,以及美国农业部公布的谷物和油籽供应预估.

"市场正在回补空仓,没人愿意受困,以防周一假期时出现些状况,"一位外国大宗商品经纪公司的交易商称.

"我不知道有关希腊和欧元区的乐观情绪将持续多久,但毋庸置疑,市场人士是希望利用任何微小的乐观情绪."

指标1月棕榈油期货FCPOc3上升1.2%,收报3,013马币(林吉特)(959美元),此前一度上探3,020马币,为9月22日以来的最高.

成交量略低,为18,255口,通常成交量为25,000口.

路透分析师王涛称,马来西亚棕榈油FCPOc3从10月6日低点2,754马币反弹的走势已被扩大,价格可能进一步升至3,060马币.(完)