〔东南亚股市〕受ECB降息提振普遍收涨,盘中交投清淡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷11月4日电---东南亚股市周五普遍收高,受助于欧洲央行(ECB)降息以及希腊或放弃就欧盟援助计划进行公投.盘中交投清淡.
新兴市场投资者现等待美国非农就业报告和中国10月数据等经济数据,以评判全球经济状况.
新加坡和印尼股市双双反弹至约一周高位,印尼股市.JKSE收高2.1%,新加坡海峡时报指数上涨1.4%.
菲律宾股市.PSI攀升1.5%,马来西亚.KLSE和越南股市.VNI则小幅上涨.泰国股市.SETI回吐盘初涨幅以平盘作收,严重洪灾的阴云仍然笼罩该市场.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。