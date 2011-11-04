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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 19:21 BJT

〔东南亚股市〕受ECB降息提振普遍收涨,盘中交投清淡

路透曼谷11月4日电---东南亚股市周五普遍收高,受助于欧洲央行(ECB)降息以及希腊或放弃就欧盟援助计划进行公投.盘中交投清淡.

新兴市场投资者现等待美国非农就业报告和中国10月数据等经济数据,以评判全球经济状况.

新加坡和印尼股市双双反弹至约一周高位,印尼股市.JKSE收高2.1%,新加坡海峡时报指数上涨1.4%.

菲律宾股市.PSI攀升1.5%,马来西亚.KLSE和越南股市.VNI则小幅上涨.泰国股市.SETI回吐盘初涨幅以平盘作收,严重洪灾的阴云仍然笼罩该市场.

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