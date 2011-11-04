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债券 | 2011年 11月 4日 星期五 19:42 BJT

〔伦敦美债〕公债收益率微升,关注希腊问题和非农就业报告

伦敦11月4日电---美国公债收益率(殖利率)周五从一个月低位微升,此前有迹象显示希腊或放弃对其救助计划进行公投,引发外界憧憬,该国或将免于无序违约和离开欧元区的可能.

此外周五美国将公布关键的非农就业岗位数据,在此之前市场人士保持观望.此为通常最受关注的月度数据之一.

预计10月美国非农就业岗位增幅不小,市场预估为增加9.5万个,对最近几个月濒临衰退的美国经济进一步提供支撑.

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