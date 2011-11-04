〔国际油市〕亚洲低硫柴油升水上涨,因中国入市购买以补国内短缺

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月4日电---亚洲低硫柴油升水周五飙升至每桶逾4美元,此前中国大型炼厂入市购买约320,000吨柴油,以弥补国内短缺.
亚洲时段收盘时,壳牌石油(Shell)对11月19-23日的10ppm含硫柴油出价升水4美元,依然没有卖家有兴趣.该等级柴油周四较新加坡指标价格升水约3.65美元.
"目前市场非常紧俏,"一驻新加坡的交易消息人士称."北亚已无现货可买,大家都在争抢货源.目前供给短缺严重."
12月柴油裂解价差上涨0.37美元,至每桶较迪拜原油升水19.81美元.
12月航煤裂解价差上涨0.55美元,至每桶21.63美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 127.62 128.02 127.82 124.60 3.22 2.58
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 127.96 128.36 128.16 124.90 3.26 2.61
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 128.50 128.90 128.70 125.25 3.45 2.75
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 129.40 129.80 129.60 125.75 3.85 3.06
11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 127.35 124.10 3.25 2.62
12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 125.70 122.65 3.05 2.49(完)
--编译 王丽鑫;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。