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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 22:24 BJT

〔国际油市〕亚洲低硫柴油升水上涨,因中国入市购买以补国内短缺

路透新加坡11月4日电---亚洲低硫柴油升水周五飙升至每桶逾4美元,此前中国大型炼厂入市购买约320,000吨柴油,以弥补国内短缺.

亚洲时段收盘时,壳牌石油(Shell)对11月19-23日的10ppm含硫柴油出价升水4美元,依然没有卖家有兴趣.该等级柴油周四较新加坡指标价格升水约3.65美元.

"目前市场非常紧俏,"一驻新加坡的交易消息人士称."北亚已无现货可买,大家都在争抢货源.目前供给短缺严重."

12月柴油裂解价差上涨0.37美元,至每桶较迪拜原油升水19.81美元.

12月航煤裂解价差上涨0.55美元,至每桶21.63美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 127.62 128.02 127.82 124.60 3.22 2.58

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 127.96 128.36 128.16 124.90 3.26 2.61

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 128.50 128.90 128.70 125.25 3.45 2.75

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 129.40 129.80 129.60 125.75 3.85 3.06

11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 127.35 124.10 3.25 2.62

12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 125.70 122.65 3.05 2.49(完)

--编译 王丽鑫;审校 王洋

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