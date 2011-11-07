(重温稿)《中国市场主要利率水平一周回顾》--11月4日

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透上海11月4日电---以下为中国市场主要利率水平一周回顾(单位均为%):
证交所 银行间 公开市场 路透参考率 路透一个月 上海银行间隔夜同业
七天回购 七天回购 一年央票 一年央票 银票转贴参考率 拆放利率(Shibor)
CN7DRPO=SS CN7DRP=CFXS <0#CNTBFIXBMK=> CN1MBAYFIX= SHICNYOND=
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本周五 3.5000 3.5003 3.5840 3.5885 9.8520 4.8983
较上周五 +0.0100 -1.5434 0.0000 -0.0453 -0.2480 +1.8083
周高 3.5000 4.9696 3.5840 3.6304 10.0200 4.8983
周低 2.5000 3.4022 3.5840 3.5885 9.8520 3.0900
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**中国主要官方利率指标**
一年期存款 一年期贷款 法定准备金 超额准备金
基准利率 基准利率 利率 利率
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3.50% 6.56% 1.62% 0.72%
注: 1.证交所债市七天国债回购利率采用收盘价,银行间债市七天国债回购采用加权平均价
2.路透参考率<0#CNTBFIX=R>一年央票取的是买卖报价的中间值
3.路透全国银票转贴参考率<0#CNBAYBMK=>选取的是1个月到期票据的买断报价
4.Shibor报价于2007年1月4日起正式发布.
5.中国人民银行从2011年7月7日起上调金融机构人民币存贷款基准利率,一年期存贷款
基准利率分别上调0.25个百分点.(完)
--整理 刘昕; 审校 乔艳红
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
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2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6