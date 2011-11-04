〔国际油市〕亚洲石脑油和汽油裂解价差承压,因库存偏高且需求疲软

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月4日电---亚洲石脑油裂解价差周五徘徊在一周低点,汽油裂解价差持于五个月以来的最低位,因库存偏高加之需求疲弱打压市场人气.
在新加坡周一迎来公共假期之前,市场交投淡静.
印度炼厂持续进行招标以提供更多石脑油供给.
亚洲供应充沛令汽油承压,此前新加坡库存触及六个月高位,且欧洲价格下降.美国能源资料协会(EIA)周三表示,截至10月28日当周的美国库存增幅亦高于预期,过去四周汽油平均需求较上年同期大跌4%.[ID:nCN1194220]
日本公开规格12月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上升17美元至每吨879.50美元.
12月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌2美元至48.10美元,创10月28日所及36.73美元以来的最低.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF下滑0.35美元至每桶19.02美元.
汽油裂解价差下跌1美元,至每桶3.58美元,创6月15日所及0.83美元以来的最低.
油品 价格 上日价格 变动
2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 878.00/881.00 862.50 +17.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 95.38/93.58 93.53 +1.95
97号现货汽油GL97-SIN 119.90/120.10 118.40 +1.60
95号现货汽油GL95-SIN 115.28/115.48 113.78 +1.60
92号现货汽油GL92-SIN 114.40/114.60 112.90 +1.60
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 18.92/19.12 19.37 -0.35(完)
--编译 王翔琼;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。