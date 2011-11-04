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亚洲 | 2011年 11月 4日 星期五 21:23 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油和汽油裂解价差承压,因库存偏高且需求疲软

路透新加坡11月4日电---亚洲石脑油裂解价差周五徘徊在一周低点,汽油裂解价差持于五个月以来的最低位,因库存偏高加之需求疲弱打压市场人气.

在新加坡周一迎来公共假期之前,市场交投淡静.

印度炼厂持续进行招标以提供更多石脑油供给.

亚洲供应充沛令汽油承压,此前新加坡库存触及六个月高位,且欧洲价格下降.美国能源资料协会(EIA)周三表示,截至10月28日当周的美国库存增幅亦高于预期,过去四周汽油平均需求较上年同期大跌4%.[ID:nCN1194220]

日本公开规格12月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格上升17美元至每吨879.50美元.

12月下半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌2美元至48.10美元,创10月28日所及36.73美元以来的最低.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF下滑0.35美元至每桶19.02美元.

汽油裂解价差下跌1美元,至每桶3.58美元,创6月15日所及0.83美元以来的最低.

油品 价格 上日价格 变动

2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 878.00/881.00 862.50 +17.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 95.38/93.58 93.53 +1.95

97号现货汽油GL97-SIN 119.90/120.10 118.40 +1.60

95号现货汽油GL95-SIN 115.28/115.48 113.78 +1.60

92号现货汽油GL92-SIN 114.40/114.60 112.90 +1.60

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 18.92/19.12 19.37 -0.35(完)

--编译 王翔琼;审校 王丽鑫

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