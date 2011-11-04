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市场报道 | 2011年 11月 4日 星期五 20:37 BJT

〔表格〕美国10月非农就业岗位增加8万,低于预估的增加9.5万

路透11月4日电---美国劳工部周五公布:

* 美国10月非农就业岗位增加8万(路透预估为增加9.5万),9月修正後为增加15.8万(前值为增加10.3万)

* 美国10月民间部门就业岗位增加10.4万个(预估为增加12万),9月修正为增加19.1万个(前值为增加13.7万)

* 美国10月失业率为9.0%(预估为9.1%),9月修正後为9.1%(前值为9.1%)

* 美国10月平均时薪增长0.2%(市场预估为增长0.2%)

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